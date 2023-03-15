Медведев пройдет обследование после травмы, полученной на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист победил Александра Зверева из Германии и вышел в четвертьфинал турнира

ТАСС, 15 марта. Россиян Даниил Медведев пройдет обследование из-за травмы, которую он получил во время матча четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе против представителя Германии Александра Зверева, чтобы понять, сможет ли он продолжить свое выступление на этом турнире. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба ATP.

Во вторник Медведев обыграл Зверева со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5. В середине второго сета россиянин неудачно упал во время розыгрыша и повредил ногу. После этого Медведев взял медицинский перерыв и вызвал на корт врача, который забинтовал ему голеностоп.

"Когда я подвернул лодыжку, я думал, что смогу отлично стоять, но потом боль начала усиливаться очень быстро, так что я подумал: "Это нехороший знак". Мне казалось, что это не перелом, но я чувствовал, что одна из связок была немного повреждена, поэтому я думал, что не смогу играть. Это был один из первых случаев в моей жизни, когда физиотерапевт заклеил мою лодыжку пластырем, поэтому я решил попробовать. Что было удивительно, так это то, что бежать было гораздо легче, чем ходить. Так что, когда я шел, я прихрамывал, а потом бегал нормально", - рассказал Медведев.

"Когда уровень адреналина спадет, это будет довольно болезненно, поэтому я, вероятно, пройду обследование, чтобы понять, что с моей ногой и смогу ли я продолжить выступление на турнире", - добавил российский теннисист.

В четвертьфинале Медведев должен сыграть с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, который в матче третьего круга победил россиянина Карена Хачанова.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 19 марта, его призовой фонд составляет $8,8 млн. Соревнования проводятся на покрытии "хард" и относятся к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Действующим победителем является американец Тэйлор Фриц.