Футболист Холанд рассказал, что устал праздновать голы в игре Лиги чемпионов с "Лейпцигом"

Норвежец в ответном матче 1/8 финала отметился пятью забитыми мячами

ТАСС, 15 марта. Норвежский нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд устал праздновать забитые мячи в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против германского "Лейпцига". Комментарий футболиста приводит пресс-служба английской команды.

"Манчестер Сити" на своем поле со счетом 7:0 разгромил "Лейпциг". Холанд отметился пятью забитыми мячами.

"У меня немного туман в голове, поэтому я не помню их всех, я просто бил по мячу и старался попасть туда, где нет вратаря. Я так устал праздновать забитые мячи. Это был большой вечер, я люблю этот турнир. Пять голов и победа дома со счетом 7:0 делают меня счастливыми. Я сказал [главному тренеру "Манчестер Сити" Хосепу] Гвардиоле, когда уходил с поля, дать мне оформить двойной хет-трик, но что я могу сделать", - сказал Холанд.

Холанд стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов, который сумел забить пять мячей в матче плей-офф. Ранее это удавалось аргентинскому нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси, который, будучи игроком испанской "Барселоны", в 2012 году пять раз отличился во встрече с германским "Байером" (7:1).

Холанд в возрасте 22 лет и 236 дней стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим 30 голов. На его счету теперь 33 мяча в 25 матчах. Норвежец превзошел достижение еще одного нападающего ПСЖ, Килиана Мбаппе. Француз установил данный рекорд в декабре 2021 года в возрасте 22 лет и 352 дней.

Соперник "Манчестер Сити" по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта.