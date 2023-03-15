Трое россиян отметились голевыми передачами за "Рейнджерс" в матче НХЛ против "Вашингтона"

Нью-йоркский клуб победил со счетом 5:3

ТАСС, 15 марта. "Нью-Йорк Рейнджерс" дома со счетом 5:3 обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на тсреду.

В составе победителей шайбы забросили Мика Зибанежад (5-я и 15-я минуты), Патрик Кейн (19), Джейкоб Труба (25), Джимми Веси (58). У "Вашингтона" отличились Николя Обе-Кюбель (15), Мэтт Ирвин (33), Ник Дауд (52).

По одной результативной передаче отдали нападающие "Рейнджерс" Владимир Тарасенко и Артемий Панарин, а также голкипер хозяев Игорь Шестеркин. Тарасенко отдал 25-ю голевую передачу в текущем сезоне, Панарин - 54-ю, для Шестеркина голевой пас в игре с "Вашингтоном" стал дебютным в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата. Шестеркин отразил 28 бросков из 31 и одержал 30-ю победу в текущем сезоне при 11 поражениях. Он был признан третьей звездой матча.

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не принимал участия в матче из-за травмы. Его одноклубники нападающий Евгений Кузнецов и защитник Александр Алексеев не отметились результативными действиями.

В турнирной таблице Столичного дивизиона "Рейнджерс" занимает третье место с 86 очками в 67 играх, "Вашингтон" набрал 71 очко после 68 встреч и идет шестым. В следующем матче "Рейнджерс" примет "Питтсбург" 17 марта, "Вашингтон" днем ранее на своем льду сыграет с "Баффало".

Малкин вышел на 45-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ

"Питтсбург" на своем льду со счетом 4:6 уступил "Монреалю". Российский нападающий хозяев Евгений Малкин забросил шайбу и отдал результативную передачу. На счету россиянина теперь 1 218 очков (468 шайб + 750 передач) за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он обошел канадца Ларри Мерфи и занимает 45-е место в истории лиги. Нападающий "Монреаля" Денис Гурьянов забросил шайбу в третьем матче подряд. Всего на счету 25-летнего россиянина 14 очков (6 + 8) в 52 играх текущего сезона.

В других матчах игрового дня "Каролина" дома со счетом 5:3 обыграла "Виннипег", "Детройт" в гостях уступил "Нэшвиллу" (1:2). "Тампа" в гостях со счетом 4:1 обыграла "Нью-Джерси", нападающий гостей Никита Кучеров отметился одной заброшенной шайбой и стал второй звездой матча, его партнер по команде защитник Михаил Сергачев отдал результативную передачу. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 22 броска из 23. "Вегас" в гостях обыграл "Филадельфию" (5:3). В составе победителей две шайбы забросил нападающий Иван Барбашев, которого признали третьей звездой встречи. Одноклубник Барбашева 22-летний нападающий Павел Дорофеев забросил вторую шайбу в НХЛ, он отличился голом во втором матче подряд.

"Чикаго" на своем льду со счетом 6:3 обыграл "Бостон", защитник гостей Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. "Эдмонтон" дома был сильнее "Оттавы" (6:3), нападающий хозяев Клим Костин отдал голевой пас.