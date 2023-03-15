Федун считает, что Гончаренко максимально использует возможности футболистов "Урала"

Беспроигрышная серия екатеринбургского клуба во всех турнирах составляет 16 матчей

ТАСС, 15 марта. Беспроигрышная серия екатеринбургского "Урала" связана с тем, что главный тренер команды Виктор Гончаренко выжимает из футболистов все, что можно. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в среду высказал бывший владелец московского "Спартака" Леонид Федун.

"В чем секрет "Урала" Гончаренко? Видимо, это его секрет. Поскольку все команды Гончаренко играют очень жестко, очень вязко. С ними очень, как говорят футболисты, неприятно играть. Он выжимает из игроков все, что можно. Он молодец", - сказал Федун.

14 марта "Урал" со счетом 1:1 в гостях сыграл вничью со "Спартаком" в первом матче полуфинала "плей-офф пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России. Команда Гончаренко не проигрывает во всех турнирах на протяжении 16 матчей.

Гончаренко возглавил "Урал" в августе 2022 года. Екатеринбургский клуб занимает 10-е место в чемпионате России с 25 очками после 19 туров.