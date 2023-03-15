15 марта, 06:55
Летние олимпийские виды спорта

Матыцин предложил провести первые Игры ШОС в России

Матыцин предложил провести первые Игры ШОС в России
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Софья Сандурская/ ТАСС

Такое предложение министр спорта РФ выдвинул на совещании руководителей ведомств, отвечающих за развитие спорта государств - членов ШОС, которое прошло в Нью-Дели

ТАСС, 15 марта. Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил с инициативой проведения первых Игр Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в России. Об этом в среду сообщает пресс-служба Минспорта.

"Предлагаем рассматривать площадку Российской Федерации в качестве возможной страны - организатора Игр ШОС по согласованию со страной - председателем ШОС на очередной календарный период", - сказал Матыцин.

Матыцин выдвинул предложение в Нью-Дели на совещании руководителей ведомств, отвечающих за развитие физической культуры и спорта государств - членов ШОС. 

Теги:
Летние олимпийские виды спортаМатыцин, Олег Васильевич
© Информационное агентство ТАСС
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