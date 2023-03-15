Жамнов не проинформировал Федерацию хоккея России о намерении возглавить "Спартак"

Контракт Алексея Жамнова с Федерацией хоккея России истекает 30 июня 2023 года

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Алексей Жамнов не проинформировал руководство Федерации хоккея России (ФХР) о своем желании занять пост главного тренера клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак". Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ФХР.

"Действующий контракт Алексея Жамнова с ФХР истекает 30 июня 2023 года, - говорится в сообщении. - Жамнов не проинформировал Федерацию хоккея России о своем решении занять пост главного тренера "Спартака", о новом месте его трудоустройства ФХР узнала из сообщений на официальном сайте клуба. В текущем сезоне-2022/23 Алексей Жамнов руководил национальной сборной на одном международном турнире - Кубке Первого канала. Тренерский совет ФХР оценил результат турнира как неудовлетворительный".

"Спартак" объявил о назначении Жамнова главным тренером команды во вторник. С 2018 года он входил в тренерский штаб сборной России, а с сентября 2021 года занимает пост главного тренера национальной команды. Под его руководством россияне завоевали серебро Олимпийских игр 2022 года в Пекине.