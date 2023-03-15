Число российских велосипедистов в международном пуле тестирования сократилось на четверть

В 2023 году в пул вошли 16 российских спортсменов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Количество российских спортсменов в новом регистрируемом пуле допинг-тестирования Международного союза велосипедистов (UCI) сократилось почти на четверть. Об этом свидетельствуют материалы UCI, имеющиеся в распоряжении ТАСС со среды.

В регистрируемый пул допинг-тестирования Международного союза велосипедистов входил 21 россиянин.

В 2023 году в этот пул вошли 16 представителей сборных России из разных видов велосипедного спорта - Ярослава Бондаренко, Яна Бурлакова, Николай Черкасов, Денис Дмитриев, Тамара Дронова, Гульназ Хатунцева, Денис Некрасов, Савва Новиков, Артем Ныч, Петр Рикунов, Иван Ровный, Дарья Шмелева, Наталья Суворова, Глеб Сырица, Александр Власов и Анастасия Войнова.

В новый пул тестирования включен и выступавший за сборную России бронзовый призер чемпионата мира 2021 года в кейрине Михаил Яковлев, который летом прошлого года заявил о переходе в команду Израиля и уже представляет эту страну на международных соревнованиях.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все профессиональные спортсмены, включенные в регистрируемый пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени. В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение года спортсмены могут быть дисквалифицированы на срок до четырех лет.