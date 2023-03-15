Фетисов считает, что Новокузнецк должен вернуться на карту КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион отметил, что Новокузнецк является историческим хоккейным центром

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Новокузнецк является одним из хоккейных центров России, поэтому должен быть представлен в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Такое мнение ТАСС в среду высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

"Судя по результатам, уровень команд в КХЛ выравнивается, а по платежкам - нет. Первый раунд плей-офф был очень интересный, и я надеюсь, что его результаты помогут вернуться лиге к философии равных возможностей. Нам надо сформировать понятную, прозрачную систему финансирования и понять, где мы можем создать или восстановить хоккейные центры", - сказал Фетисов.

"Я считаю, что Новокузнецк должен вернуться в КХЛ. Это исторический хоккейный центр, он был создан еще после войны, и там очень любят хоккей. Кузбасс - промышленный центр нашей страны, и он должен быть на карте КХЛ", - добавил собеседник агентства.

Новокузнецкий "Металлург" выступал в КХЛ с момента ее основания (2008 год) и до 2017 года. За девять сезонов клуб ни разу не выходил в плей-офф лиги. С сезона-2017/18 "Металлург" выступает в Высшей хоккейной лиге, лучший результат команды - финал сезона-2020/21 года, в котором она уступила "Югре" в пяти матчах (1-4). В сезоне-2022/23 "Металлург" вышел в плей-офф и во втором раунде со счетом 2-0 ведет в серии до трех побед против команды "Горняк-УГМК" из Свердловской области.