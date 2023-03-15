Ищенко назвала неожиданным решение включить ее в Международный зал славы плавания

Пятикратная олимпийская чемпионка отметила, что ей не приходили официальные письма от оргкомитета

КАЛИНИНГРАД, 15 марта. /ТАСС/. Решение о включении пятикратной олимпийской чемпионки и министра спорта Калининградской области Натальи Ищенко в Межуднародный зал славы плавания стало для нее неожиданным, синхронистка пока не получала никаких официальных приглашений и писем от оргкомитета мероприятия. Комментарий Ищенко был предоставлен ТАСС в среду пресс-службой правительства Калининградской области.

"Абсолютно неожиданно. Очень почетно, спасибо большое за это решение. Номинацией оценили труд не только мой, но и огромного количества людей: тренеров, напарниц, всех, кто со мной работал. Я не знала, что мою кандидатуру рассматривают", - сказала Ищенко.

14 марта стало известно, что Ищенко будет включена в Международный зал славы плавания. Церемония состоится 30 сентября в США.

"Сообщил мне об этом президент Всероссийской федерации плавания и четырехкратрый олимпийский чемпион Владимир Валерьевич Сальников, поздравил. Приглашений и других официальных писем от оргкомитета не получала", - отметила спортсменка.

Ищенко 36 лет, она пять раз побеждала на Олимпийских играх, одержала 19 побед на чемпионатах мирах и завоевала 12 золотых наград на европейских первенствах. Спортсменка завершила карьеру в 2017 году, в настоящий момент Ищенко занимает должность министра спорта Калининградской области.