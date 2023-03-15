Муталибов: россиянки рассчитывают минимум на четыре медали на чемпионате мира по боксу

Российская команда представлена во всех 12 весовых категориях, подчеркнул главный тренер команды

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по боксу рассчитывает минимум на четыре медали на чемпионате мира, официальное открытие которого пройдет в среду в Нью-Дели. Об этом сообщил ТАСС в среду главный тренер команды Альберт Муталибов.

"Я надеюсь не менее чем на четыре медали. Конкуренция очень высокая, особенно в легких весах. Среди стран-лидеров можно назвать хозяев чемпионата Индию, Китай, Южную Корею. Как всегда, сильную сборную привез Казахстан, уверенно прибавляет команда Узбекистана, также сильные спортсменки у Японии, Монголии, Турции, стран Латинской Америки", - сказал Муталибов.

Он напомнил, что на этом чемпионате выступят более 330 участниц из 65 стран, и несмотря на то что несколько сборных бойкотировали соревнования, здесь представлены все ведущие страны мирового женского бокса. "Это говорит о том, что конкуренция будет очень высокая", - указал собеседник агентства.

"С учетом количества спортсменок в каждой весовой категории многие наши девушки проведут по четыре-пять боев. Наша команда представлена во всех 12 весовых категориях", - добавил главный тренер сборной.

Российские и белорусские спортсменки примут полноценное участие в соревнованиях с национальным флагом и гимном. Несколько национальных федераций заявили о бойкоте чемпионата мира из-за полноценного участия в нем россиянок и белорусок. Об отказе от участия в мужском и женском чемпионатах мира заявили федерации США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Швеции, Канады и Украины. Турнир завершится 26 марта.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 4 марта Международная боксерская ассоциация (IBA) запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации. 5 октября IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров, спортсменам разрешено выступать на международной арене под национальными флагами и с гимнами стран.