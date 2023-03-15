Генассамблея FISU не продлила срок полномочий Матыцина на посту главы организации

Олег Матыцин временно приостановил деятельность на посту президента FISU в марте 2021 года

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Генеральная ассамблея Международной федерации университетского спорта (FISU) не продлила срок полномочий министра спорта РФ Олега Матыцина на посту главы организации до 2025 года. Об этом ТАСС в среду сообщили в Российском студенческом спортивного союзе (РССС).

"Проходившая сегодня внеочередная Генеральная ассамблея FISU большинством голосов приняла решение не продлевать полномочия исполкома и в том числе президента федерации Олега Матыцина до 2025 года", - сообщил представитель РССС.

Матыцин временно приостановил деятельность на посту президента FISU 23 марта 2021 года после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил высокопоставленным российским чиновникам возглавлять спортивные федерации до 16 декабря 2022 года. Обязанности главы FISU исполнял Леонц Эдер. Одним из пунктов повестки генассамблеи было продление полномочий исполкома в связи с тем, что тот из-за пандемии коронавируса на протяжении двух лет фактически не функционировал.

17 декабря 2022 года Матыцин временно возложил полномочия по руководству FISU на первого вице-президента в соответствии с уставом организации. Тогда же он сообщил журналистам, что в любой момент может вернуться к выполнению обязанностей президента и у него нет ограничений по участию в мероприятиях FISU.

Матыцин возглавил FISU в 2015 году, в 2019 году он был переизбран на второй четырехлетний срок, в январе 2020 года был назначен на пост министра спорта РФ. Срок полномочий действующего исполкома федерации и ее руководителя истечет в ноябре 2023 года.