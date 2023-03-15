Жамнов рассказал, что начал вести переговоры со "Спартаком" месяц назад

Клуб рассматривал и другие кандидатуры на пост главного тренера, отметил Алексей Жамнов

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Переговоры Алексея Жамнова с хоккейным клубом "Спартак" по поводу назначения на должность главного тренера команды начались месяц назад. Об этом в интервью ТАСС в среду рассказал главный тренер красно-белых и сборной России Алексей Жамнов.

"Переговоры начал вести где-то месяц назад, шел диалог. Я говорил, что мне интересно, мне надо было понять специфику развития клуба и что нужно, чтобы команда играла намного лучше, - сказал Жамнов. - Просто обсуждали все нюансы - это нормальные вещи. Ни для кого не секрет, что "Спартак" рассматривал другие кандидатуры, все шло параллельно, это нормальная практика - интервью с разными тренерами".

О назначении на пост главного тренера "Спартака" Жамнова, который до этого занимал пост советника председателя наблюдательного совета красно-белых, клуб объявил во вторник.

Контракт со "Спартаком" рассчитан на два года. "Мне дали понять, что все те вопросы, которые были на поверхности, будут решены, поэтому я и дал согласие. У каждого тренера есть свои пожелания, свое видение происходящей ситуации. Мы с руководством пообщались, сошлись на общем знаменателе и ударили по рукам", - подчеркнул он.

Жамнову 52 года, с 2006 по 2012 год он был генеральным менеджером чеховского "Витязя", затем на аналогичной должности работал в мытищинском "Атланте". После расформирования клуба стал первым вице-президентом и генеральным менеджером московского "Спартака", с 2018 по 2019 год являлся исполняющим обязанности главного тренера красно-белых. С 2021 года Жамнов является советником председателя наблюдательного совета "Спартака". С 2018 года он входил в тренерский штаб сборной России, а с 2021 года занимает пост главного тренера национальной команды. Под его руководством россияне завоевали серебро Олимпийских игр 2022 года в Пекине.