Жамнов заявил, что хотел бы продолжить работу в сборной России по хоккею

"Спартак" объявил о назначении Алексея Жамнова на пост главного тренера во вторник

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер московского "Спартака" и сборной России по хоккею Алексей Жамнов хотел бы продолжить работу в национальной команде. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в среду.

"Мы на эту тему не разговаривали с федерацией: как контракт закончится, сядем и поговорим. Можно ведь все совмещать, такая практика была и раньше, - сказал Жамнов. - Тем более график у сборной не такой плотный, его практически нет. Когда время подойдет, вы все узнаете по поводу сборной. У меня есть контракт, я бы хотел остаться работать в сборной".

Во вторник "Спартак" объявил, что назначил Жамнова на пост главного тренера команды. Контракт специалиста с Федерацией хоккея России (ФХР) истечет в июне. Ранее в ФХР сообщили ТАСС, что Жамнов не уведомлял федерацию о подписании контракта со "Спартаком".

Жамнов возглавил сборную России в октябре 2021 года. При нем россияне завоевали серебро Олимпийских игр 2022 года, а также стали вторыми на Кубке Первого канала в 2021 и 2022 годах.