Жамнов отметил, что последнее слово в выборе хоккеистов в "Спартаке" будет за ним

Алексей Жамнов отметил, что будет пристально следить за игроками системы "Спартака"

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Последнее слово в выборе игроков для хоккейного клуба "Спартак" будет за главным тренером команды Алексеем Жамновым. Об этом он в среду рассказал в интервью ТАСС.

"У меня есть приоритет, который подразумевает, что я имею право голоса в плане выбора игрока, нужен ли он клубу или нет. Это уже дает больше возможности в плане ротации хоккеистов, - сказал Жамнов. - У нас есть руководство, в частности спортивный директор. Мы будем принимать решение сообща, и это нормальная практика. Единственное, последнее слово за главным тренером - нужен ли этот игрок или нет".

"Спартак" объявил о назначении Жамнова во вторник. С 2015 года специалист был вице-президентом и генеральным менеджером клуба, а также советником председателя наблюдательного совета.

По словам Жамнова, он также будет пристально следить за игроками системы "Спартака", выступающими в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) и Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).

"Есть большая вертикаль, которая включает в себя "молодежку", "вышку" в Воскресенске. Много игроков задействованы в тех командах, и нужно иметь большой штаб, чтобы за всем следить и иметь полную информацию. Я и сам буду следить и за "молодежкой", и за "вышкой", - сказал тренер.

"Плюс у нас есть еще академия "Спартака", где работает хороший тренерский штаб во главе с главным тренером Сергеем Суярковым. И я думаю, что в дальнейшем также будут курировать академию, будем сотрудничать, контактировать с ним. Ну и по возможности я буду туда же приезжать, смотреть. Потому что это тоже одна из основных задач, чтобы воспитанники академии выходили под первую команду", - добавил он.