Жамнов: приход олимпийского чемпиона Ковальчука в "Спартак" зависит только от него самого

С 2021 по 2022 год Илья Ковальчук был генеральным менеджером сборной России

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вопрос прихода чемпиона мира и Олимпийских игр, финалиста Кубка Стэнли Ильи Ковальчука в "Спартак" целиком зависит от него самого. Об этом в интервью ТАСС в среду рассказал главный тренер красно-белых и сборной России Алексей Жамнов.

"Руководство "Спартака" всегда контактирует с Ильей, а он сам должен определиться, и это к нему разговор. Он человек очень авторитетный в мировом хоккее, и когда он уже поймет, что хочет делать, тогда и будет какой-то диалог. А так, мы все время общаемся, контактируем", - сказал Жамнов.

"Поймите, это надо разговаривать с Ильей, чем он хочет заниматься. Зачем сейчас гадать на кофейной гуще?" - добавил он.

Ковальчук является воспитанником "Спартака", выступал за команду в 1999-2001 годах. С 2001 по 2013 год играл в Национальной хоккейной лиге, признавался лучшим новичком сезона, становился в 2004 году лучшим снайпером регулярного чемпионата в составе "Атланты". Финалист Кубка Стэнли 2012 года, обладатель Кубка Гагарина в 2015 и 2017 годах в составе СКА. В составе сборной России олимпийский чемпион 2018 года и чемпион мира в 2008 и 2009 годах, в 2021-2022 годах был генеральным менеджером сборной России.