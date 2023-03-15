15 марта, 14:04
Летние олимпийские виды спорта

Европейская легкоатлетическая ассоциация оставила в силе санкции против россиян

Легкоатлеты не могут участвовать в соревнованиях под эгидой ЕАА после начала событий на Украине

ТАСС, 15 марта. Совет Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации. Об этом сообщила в среду пресс-служба организации.

"Мы не колеблемся в своей позиции относительно продолжающегося запрета на участие российских и белорусских спортсменов, технического персонала и других официальных лиц не только в соревнованиях, но и во всех мероприятиях", - говорится в заявлении.

В феврале прошлого года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отстранила россиян и белорусов от турниров под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Позднее ЕАА продублировала данное решение на свои соревнования. 

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Летние олимпийские виды спорта
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