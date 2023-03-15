Жамнов: усиление "Спартака" перед следующим сезоном КХЛ будет носить точечный характер

Тренер считает, что команда нуждается в усилении во всех линиях

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Усиление состава московского клуба "Спартак" перед следующим сезоном Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будет носить точечный характер. Об этом сообщил в интервью ТАСС в среду главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов.

В нынешнем сезоне КХЛ "Спартак" не сумел попасть в плей-офф. Во вторник красно-белые объявили о назначении Жамнова на пост главного тренера.

"Надо усиливаться во всех линиях: и среди вратарей, и в обороне, и в атаке. Это не значит, что нужно поголовно менять всех - нужно точечное усиление", - сказал Жамнов.

Ранее спортивный директор "Спартака" Роман Беляев рассказал, что под вопросом остается будущее в команде нападающих 19-летнего Федора Свечкова и 20-летнего Никиты Чибрикова, которые по окончании контракта хотели бы уехать в Северную Америку. "Я буду с ними встречаться, разговаривать. После чего станет ясна картина", - отметил он.