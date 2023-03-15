Суд принял к рассмотрению жалобу против "Барселоны" по делу о консультациях по арбитрам

Судья поручил гражданской гвардии заняться расследованием дела

МАДРИД, 15 марта. /ТАСС/. Суд в Испании принял к рассмотрению жалобу прокуратуры по делу о получении платежей бывшим заместителем председателя технического комитета арбитров Королевской испанской федерации футбола Хосе Марией Энрикесом Негрейрой. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Высшего суда Каталонии.

Суд Барселоны принял к рассмотрению представленную прокуратурой жалобу против двух бывших президентов "Барселоны" и самого футбольного клуба. Их подозревают в коррупции и искажении в документах. Судья также поручил гражданской гвардии заняться расследованием дела.

По информации местных СМИ, в период с 2001 по 2018 год Энрикес Негрейра получил около €7 млн за предполагаемые консультации для "Барселоны", связанные с арбитрами. Как ранее передавала газета El Pais, компания бывшего зампредседателя технического комитета арбитров передавала в офисы "Барселоны" конверты каждый раз, когда клуб играл матч чемпионата или Кубка Испании. В послании был письменный отчет и видео с анализом профиля арбитра, который должен был судить следующий матч.