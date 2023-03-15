"Спартак" обратился в ЭСК РФС по поводу работы судей в матче с "Уралом"

Встреча Кубка России, прошедшая 14 марта, завершилась со счетом 1:1

ТАСС, 15 марта. Московский футбольный клуб "Спартак" направил обращение в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу работы арбитров в матче Фонбет - Кубка России против екатеринбургского "Урала". Об этом "Спорт-Экспрессу" в среду сообщил руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

"Спартак" во вторник сыграл вничью с "Уралом" (1:1) в первом матче полуфинала "плей-офф пути Российской премьер-лиги" Кубка России. При счете 1:0 в пользу красно-белых главный арбитр встречи Сергей Карасев в спорной ситуации не стал назначать пенальти в ворота екатеринбургского клуба. В схожей ситуации на прошлых выходных в матче Мир - Российской премьер-лиги в ворота спартаковцев в игре против воронежского "Факела" (3:2) был назначен одиннадцатиметровый удар.

"Спартак" обратился в ЭСК, 16 марта эксперты определят, верно ли поступили арбитры. Обсуждали этот эпизод с судьями матча. Карасев сказал, что не видел движения руки, [Анатолий] Жабченко (видеоассистент - прим. ТАСС) же, посмотрев все доступные повторы, не был однозначно уверен, что рука попала в лицо Кристоферу Мартинсу, поэтому не стал вмешиваться в этот момент", - сказал Каманцев.

Ответный матч между "Спартаком" и "Уралом" пройдет в Екатеринбурге. Встреча состоится на "Екатеринбург-Арене" в период с 4 по 6 апреля. Точная дата станет известна позднее.