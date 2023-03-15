15 марта, 17:53
Лига чемпионов

Массовые столкновения болельщиков произошли в Неаполе перед матчем Лиги чемпионов

Массовые столкновения болельщиков произошли в Неаполе перед матчем Лиги чемпионов
© EPA-EFE/ CIRO FUSCO

Игра между "Наполи" и "Айнтрахтом" пройдет в среду и начнется в 23:00 мск

ТАСС, 15 марта. Массовые столкновения болельщиков итальянского "Наполи" и германского "Айнтрахта" произошли перед началом ответного матча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает итальянская газета Corriere dello Sport.

Из Германии на игру прибыли тысячи фанатов "Айнтрахта". Большая группа болельщиков "Наполи" закидала камнями автобусы с германскими болельщиками в центре Неаполя. Сообщается, что итальянские поклонники сожгли несколько автомобилей и вступили в драку с местной полицией.

Ранее власти Неаполя вынесли запрет болельщикам "Айнтрахта" на посещение матча из-за угроз беспорядков.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет в среду и начнется в 23:00 мск. В первой встрече "Наполи" одержал победу со счетом 2:0. 

© Информационное агентство ТАСС
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