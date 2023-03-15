Аргентинский футболист "Крыльев Советов" Гарре заявил, что готов к получению паспорта РФ

Нападающий отметил, что планирует провести в России много лет

ТАСС, 15 марта. Аргентинский форвард самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Бенхамин Гарре готов к получению российского гражданства. Комментарий футболиста в среду приводит "Спорт-Экспресс".

15 марта "Крылья Советов" сыграли вничью с московским ЦСКА в первом матче полуфинала "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России (2:2). Ответный матч пройдет в начале апреля в Москве.

"Я говорил со спортивным директором клуба и сказал, что открыт к получению российского паспорта, - рассказал Гарре. - Почему? Планирую провести в России много лет. Мне может помочь гражданство".

Гарре 22 года, за самарский клуб он выступает с января, в текущем сезоне он провел пять матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Он является внуком победителя чемпионата мира 1986 года Оскара Гарре, который выступал на позиции защитника.