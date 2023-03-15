"Спартак" вышел в 1/4 финала плей-офф Молодежной хоккейной лиги, разгромив "Красную Армию"

Встреча завершилась со счетом 8:1 в пользу красно-белых

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 8:1 разгромил "Красную Армию" в четвертом матче первого раунда плей-офф Олимпбет - Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и вышел в четвертьфинал. Встреча прошла в среду на Малой спортивной арене "Лужники".

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Чибриков (3-я минута), Вадим Фаттахов (6), Егор Савиков (15), Артем Дидковский (28), Даниил Орлов (29), Федор Храпов (42 и 59) и Никита Сусуев (52). У проигравших отличился Владимир Грудинин (49).

По ходу первого периода состоялась массовая драка, в общей сложности команды за игру набрали 96 минут штрафа. По итогам драки до конца встречи были удалены игрок "Красной Армии" Евгений Горфиняк и хоккеист "Спартака" Вениамин Королев. Во втором периоде матч-штраф получил спартаковец Вадим Фаттахов.

"Спартак" выиграл серию до трех побед со счетом 3-1. В четвертьфинале красно-белые сыграют с победителем регулярного чемпионата ярославским "Локо" или петербургским "СКА-1946".

По итогам регулярного чемпионата "Красная Армия", являющаяся командой системы ЦСКА, заняла шестое место. "Спартак" стал девятым.

МХЛ проводится с 2009 года, победителю плей-офф вручается Кубок Харламова. "Красная Армия" выигрывала трофей два раза (2011, 2017). "Спартак" завоевал титул в 2014 году, в финальной серии обыграв "Красную Армию" со счетом 4-3. Действующим чемпионом является петербургская команда "СКА-1946".