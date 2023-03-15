СМИ: Всемирный боксерский совет обязал Бетербиева провести защиту титула чемпиона мира

Российский спортсмен до 11 апреля должен договориться о проведении боя против британца Каллума Смита

ТАСС, 15 марта. Всемирный боксерский совет (WBC) обязал россиянина Артура Бетербиева провести обязательную защиту чемпионского титула в поединке против британца Каллума Смита. Об этом в среду сообщил портал Boxingscene.

По информации источника, стороны должны договориться о проведении боя до 11 апреля.

Бетербиеву 38 лет, он является чемпионом мира по версиям WBC, Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг, на его счету 19 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. Смиту 32 года, в его активе 29 побед (21 нокаутом) и 1 поражение.