Обладательница Кубка мира по биатлону Тириль Экхофф объявила о завершении карьеры

Норвежка является двукратной олимпийской чемпионкой и десятикратной чемпионкой мира

ТАСС, 15 марта. Двукратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира по биатлону норвежка Тириль Экхофф завершила профессиональную карьеру. Об этом она заявила в среду на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Спасибо всем, кто поддерживал меня и болел за меня все эти годы, - написала Экхофф. - Товарищи по команде, тренеры, инструкторы, друзья, семья, спонсоры и общественность. Были некоторые падения, но благодаря всем вам мне удалось превратить это во взлеты и хорошие воспоминания".

Экхофф 32 года, на ее счету две золотые медали Олимпийских игр в смешанной эстафете (2014, 2022), также на Олимпиадах она завоевала три серебряные и три бронзовые награды. Норвежка десять раз побеждала на чемпионатах мира. В сезоне-2020/21 она выиграла общий зачет Кубка мира.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.