"Динамо" выбило "Зенит" из Кубка России по футболу и вышло в полуфинал "пути регионов"

Бело-голубые оказались сильнее в серии пенальти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Московское "Динамо" в серии пенальти на выезде обыграло петербургский "Зенит" в матче второго этапа 1/4 финала "плей-офф пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в среду на "Газпром-Арене" в присутствии 31 087 зрителей.

Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти динамовцы оказались точнее - 5:4. "Динамо" открыло счет благодаря автоголу вратаря "Зенита" Александра Васютина на первой минуте. У "Зенита" отличился Зелимхан Бакаев (36).

"Динамо" вышло в полуфинал плей-офф "пути регионов". "Зенит" завершил борьбу в турнире. Действующим обладателем Кубка России является "Спартак", который в финальном матче обыграл "Динамо" со счетом 2:1.

В другом матче второго этапа 1/4 финала плей-офф "пути регионов" в среду "Краснодар" со счетом 3:0 разгромил "Ахмат". Ранее тольяттинский "Акрон" обыграл московский "Локомотив" (1:1, 7:6 по пенальти). В заключительном матче стадии "Пари Нижний Новгород" 16 марта сыграет с "Ростовом".

В сезоне-2022/23 Кубок России проходит в обновленном формате и состоит из двух стадий: первая прошла с августа по декабрь 2022 года и делилась на "путь Российской премьер-лиги (РПЛ)" и "путь регионов". В плей-офф впервые применена система Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). В матчах плей-офф "пути РПЛ" выступают команды, занявшие первые и вторые места на групповом этапе. На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ" проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию "плей-офф пути регионов".

В плей-офф "пути регионов" каждая стадия разыгрывается в два этапа: на первом этапе четвертьфинала победители шестого раунда "пути регионов" играют с третьими командами группового этапа "пути РПЛ". На втором этапе четвертьфинала победители первого этапа данной стадии встречаются с проигравшими командами в 1/4 финала плей-офф "пути РПЛ". Та же система будет применяться и в последующих стадиях. В финальном матче Кубка России, который должен пройти 11 июня в Москве на стадионе "Лужники", сыграют победители плей-офф "пути РПЛ" и плей-офф "пути регионов".