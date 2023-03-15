Делегацию Российского футбольного союза на конгрессе ФИФА возглавит Максим Митрофанов

Очередной конгресс ФИФА пройдет 16 марта в Руанде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов возглавит делегацию РФС на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом ТАСС в среду сообщили в службе коммуникаций РФС.

"Делегацию РФС возглавит Максим Митрофанов", - сказали в службе коммуникаций РФС.

Очередной конгресс ФИФА пройдет 16 марта в Руанде. На мероприятии состоятся выборы президента ФИФА. Единственным кандидатом на пост главы организации является действующий президент 52-летний швейцарец Джанни Инфантино.