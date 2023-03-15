15 марта, 19:49
WTA

СМИ: WTA вынесла предупреждение Потаповой за выход на матч в футболке "Спартака"

СМИ: WTA вынесла предупреждение Потаповой за выход на матч в футболке "Спартака"
Анастасия Потапова
© EPA-EFE/ RAY ACEVEDO

В организации посчитали поступок российской теннисистки неприемлемым и неуместным

ТАСС, 15 марта. Женская теннисная ассоциация (WTA) вынесла предупреждение россиянке Анастасии Потаповой за выход на матч третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе против американки Джессики Пегулы в футболке московского футбольного клуба "Спартак". Об этом на своей странице в Twitter в среду сообщил журналист британской газеты The Independent Джеймс Грей.

По информации источника, WTA посчитала выход Потаповой в майке "Спартака" неприемлемым и неуместным и надеется, что такое больше не повторится.

Матч между Потаповой и Пегулой прошел в воскресенье и завершился победой американки. Выход россиянки в футболке "Спартака" перед матчем был массово раскритикован западными болельщиками, а также первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек. 

Теги:
WTA
© Информационное агентство ТАСС
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