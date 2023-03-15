Хусаинов считает, что судья должен был назначить пенальти в ворота "Зенита"

Во втором тайме Клаудиньо в штрафной "Зенита" сбил Тюкавина

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Главный арбитр Евгений Кукуляк должен был назначить пенальти в эпизоде с участием нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина и полузащитника "Зенита" Клаудиньо в ворота петербургской команды в матче второго этапа 1/4 финала плей-офф "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу. Такое мнение ТАСС в среду высказал бывший арбитр категории Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов.

15 марта "Динамо" на выезде победило "Зенит" (1:1, 5:4 по пенальти). Во втором тайме Клаудиньо в штрафной "Зенита" сбил Тюкавина. Кукуляк после использования системы видеоасситента рефери (VAR) не назначил пенальти в ворота петербургской команды.

"По правилам, в моменте с Тюкавиным Клаудиньо нарушает правила, - сказал Хусаинов. - Простой фол, удар по ноге. В середине поля - штрафной, если нарушение игроком обороняющейся команды в штрафной площади - пенальти. Решение Кукуляка не назначать пенальти еще раз подтвердило нарушение судейской этики. Конечно, в том моменте нужно было ставить пенальти".

"Динамо" вышло в полуфинал плей-офф "пути регионов". "Зенит" завершил борьбу в турнире. Действующим обладателем Кубка России является "Спартак", который в финальном матче обыграл "Динамо" со счетом 2:1.