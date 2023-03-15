Футболист "Динамо" Тюкавин считает, что судья ошибочно не поставил пенальти за фол на нем

Бело-голубые одержали победу в серии пенальти и выбили соперника из борьбы за победу в Кубке России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Главный арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота "Зенита" за фол на нападающем "Динамо" Константине Тюкавине в матче второго этапа 1/4 финала "плей-офф пути регионов" Фонбет - Кубка России. Такое мнение Тюкавин высказал журналистам.

"Динамо" обыграло "Зенит" в серии пенальти, основное время завершилось со счетом 1:1. Во втором тайме Кукуляк не назначил пенальти за удар по ноге нападающего "Динамо" Константина Тюкавина игроком "Зенита" Клаудиньо.

"Я считаю, надо было ставить пенальти, все эксперты так считают. В том эпизоде была подача - я тянусь за мячом, и мне бьют по ноге. Он идет смотреть и не ставит пенальти. Говорит, что было недостаточное касание ноги", - сказал Тюкавин.

"А какое тогда достаточное? Перелом или что-то еще - я не знаю. Раньше такие пенальти ставили, а сейчас - нет", - добавил нападающий "Динамо".

Полузащитник "Зенита" Зелимхан Бакаев считает, что одиннадцатиметровый назначать не стоило. "От него мяч отскочил, такого контакта не было. Клаудиньо показывал, что его не трогал. Может, небольшое касание было, но судья хорошо разобрался", - сказал Бакаев.

"Динамо" вышло в полуфинал "плей-офф пути регионов", "Зенит" завершил борьбу в Кубке России.