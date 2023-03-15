Тренер "Зенита" заступился за не забившего пенальти в матче с "Динамо" футболиста Кузяева

Петербургская команда в серии пенальти проиграла москвичам и завершила борьбу в Кубке России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заступился за не реализовавшего пенальти в матче второго этапа 1/4 финала "плей-офф пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу Далера Кузяева. Об этом Семак рассказал журналистам в среду на послематчевой пресс-конференции.

Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти динамовцы оказались точнее - 5:4. "Динамо" вышло в полуфинал "плей-офф пути регионов". "Зенит" завершил борьбу в турнире.

"Осечки и незабитые пенальти бывают абсолютно у всех. Один незабитый пенальти - это не повод, чтобы убирать игрока. Он неплохо бьет пенальти, забивал и в сложных моментах, если взять тот же матч с "Краснодаром". Мы выбрали тех игроков, которые хорошо бьют пенальти, а что касается незабитых - это отчасти лотерея", - сказал Семак.

"Это настоящая кубковая игра с обоюдными шансами на победу. Все решила серия пенальти, в этом компоненте "Динамо" оказалось сильнее. Часть концовки игры мы оборонялись слишком низко, к сожалению. Мы сделали все возможные замены, чтобы освежить игру, но, к сожалению, сегодня не получилось сыграть ярко и добиться победы", - добавил тренер "Зенита".

В сезоне-2022/23 Кубок России проходит в обновленном формате и состоит из двух стадий: первая прошла с августа по декабрь 2022 года и делилась на "путь Российской премьер-лиги (РПЛ)" и "путь регионов". В плей-офф впервые применена система Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). В матчах "плей-офф пути РПЛ" выступают команды, занявшие первые и вторые места на групповом этапе. На каждой стадии "плей-офф пути РПЛ" проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию "плей-офф пути регионов".