Матчами в Санкт-Петербурге и Казани начнется второй раунд плей-офф КХЛ

СКА на своем льду сыграет с "Торпедо", а "Ак Барс" примет "Адмирал"

ТАСС, 16 марта. Второй раунд плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует в четверг. Петербургский СКА на своем льду сыграет с нижегородским "Торпедо", а казанский "Ак Барс" примет владивостокский "Адмирал".

Нынешний плей-офф пока является самым интересным в КХЛ за последнее время в плане интриги и сюжетных поворотов. В двух сериях все решилось в седьмых матчах, причем прошлогодние финалисты Кубка Гагарина - магнитогорский "Металлург" и московский ЦСКА - были в шаге от вылета, но благодаря высокому классу игроков и перестроению своей игры они выправили положение.

Непросто в первом раунде плей-офф пришлось и победителям Западной и Восточной конференций по итогам регулярного чемпионата - СКА и "Ак Барсу". Петербургские армейцы в третий раз подряд на этой стадии встретились с минским "Динамо". За предыдущие две серии СКА потерпел лишь одно поражение, а в этом сезоне белорусская команда одержала сразу две победы. Судьба серии решилась в шести матчах.

"Ак Барс", как и СКА, уступил в первой игре нижнекамскому "Нефтехимику", в ряде матчей имел проблемы с игрой в большинстве и дожал соперника также за счет более высокого класса своих хоккеистов. В серии с сотворившим пока главную сенсацию в этом розыгрыше Кубка Гагарина владивостокским "Адмиралом", который в первом раунде выбил из борьбы за трофей уфимский "Салават Юлаев", многое также будет зависеть как от мастерства игроков, так и от умения реализовывать большинство. Немаловажным будет и функциональное состояние команд с учетом расстояния между Казанью и Владивостоком - свою роль может сыграть то, кто лучше адаптируется к перелетам и смене часовых поясов.

Дуэль Ротенберга и Ларионова

СКА, главным тренером которого является Роман Ротенберг, во втором раунде плей-офф предстоит встретиться с возглавляемым Игорем Ларионовым нижегородским "Торпедо". Фаворитом в этой паре является СКА - у петербужцев более глубокий состав и более мастеровитые хоккеисты, что может создать проблемы обороне нижегородцев. Команды похожи друг на друга стремлением к постоянному движению, нацеленностью на вертикальную игру в атаке. Преимущество же "Торпедо" видно в силе духа, что показали последние игры серии с московским "Динамо", а также в игре вратарей.

17 марта состоятся первые матчи в противостояниях "Авангард" - "Металлург" и ЦСКА - "Локомотив". Омичи и ярославцы имели больше времени для подготовки ко второму раунду - командам для прохода в эту стадию плей-офф потребовалось провести по пять матчей.

В противоборстве с действующим обладателем Кубка Гагарина "Локомотив" не является стопроцентным аутсайдером - железнодорожники, как и предыдущий соперник армейцев "Северсталь", являются "тренерской" командой, но более высококлассной и организованной, она может не простить ошибки соперника. Поэтому слабо верится в то, что повторится прошлогодний результат той же серии, когда ЦСКА выиграл у "Локомотива" всухую. Ярославскую команду сейчас возглавляет Игорь Никитин, который приводил ЦСКА к победе в Кубке Гагарина в сезоне-2018/19.

В противостоянии "Авангарда" и "Металлурга" будет интересно следить за тем, как главные тренеры команд будут перестраивать игру по ходу матчей. Больше опыта участия в плей-офф у Ильи Воробьева из магнитогорской команды. Это показал и последний матч с "Автомобилистом", в котором "Металлург" перевернул ход игры в третьем периоде и добился победы в овертайме. Стоит отметить, что в первом раунде плей-офф у "Авангарда" проявил себя голкипер Василий Демченко, проведя все пять матчей. Это заставило забыть о вратарских проблемах "Авангарда", возникавших по ходу регулярного сезона.

Матчи серий СКА - "Торпедо" и "Ак Барс" - "Адмирал" будут проходить 16, 18, 20, 22, а также, если потребуется, 24, 26 и 28 марта, серий ЦСКА - "Локомотив" и "Авангард" - "Металлург" - 17, 19, 21, 23, а также, если потребуется, 25, 27 и 29 марта.