Конгресс ФИФА с участием делегации Российского футбольного союза пройдет в Руанде

На заседании состоятся выборы главы организации, единственным кандидатом является действующий президент федерации Джанни Инфантино

ТАСС, 16 марта. Заседание конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) пройдет в четверг в столице Руанды Кигали. В мероприятии примет участие делегация Российского футбольного союза (РФС).

Повестка конгресса ФИФА включает в себя 12 пунктов. Самым важным станет восьмой вопрос в списке - выборы президента организации на срок с 2023 по 2027 год. Единственным кандидатом на пост главы организации является действующий президент ФИФА Джанни Инфантино.

Швейцарец, которому 23 марта исполнится 53 года, руководит ФИФА с февраля 2016 года, когда он был избран на внеочередном конгрессе, сменив соотечественника Йозефа Блаттера. Тот покинул организацию после многочисленных коррупционных скандалов. Инфантино с 2000 по 2016 год работал в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на протяжении семи последних лет своей деятельности в этой организации он занимал пост генерального секретаря УЕФА.

Участие в конгрессе ФИФА примет делегация РФС, ее возглавит генеральный секретарь организации Максим Митрофанов. При этом один из вице-президентов РФС Александр Алаев не будет присутствовать в Кигали - как он сообщил ТАСС, возможно, он посетит конгресс УЕФА, который пройдет в Лиссабоне в начале апреля.

Россия продолжает принимать участие в работе мировой футбольной семьи, несмотря на санкции, наложенные на отечественные клубы и сборные. В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили национальные и клубные команды от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

На предстоящем конгрессе ФИФА также будет представлен отчет о работе федерации в 2022 году и станет известно место проведения следующего, 74-го конгресса международной организации. Еще одним пунктом в повестке значится "Приостановление или исключение члена организации". Подобный вопрос рассматривался и год назад - тогда за различные нарушения было приостановлено членство национальных федераций Пакистана, Зимбабве и Кении.