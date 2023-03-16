"Реал" и "Наполи" вышли в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов

Ранее в 1/4 финала турнира вышли "Челси", "Манчестер Сити", "Милан", "Интер", "Бавария" и "Бенфика"

ТАСС, 16 марта. Действующий победитель Лиги чемпионов испанский "Реал" со счетом 1:0 обыграл финалиста прошлогоднего турнира английский "Ливерпуль" в ответном матче 1/8 финала и вышел в четвертьфинал. Встреча завершилась в ночь на четверг.

Мяч на 79-й минуте забил Карим Бензема.

В первом матче "Реал" разгромил соперника со счетом 5:2. Еще одним четвертьфиналистом стал итальянский "Наполи", который в ответном матче переиграл германский "Айнтрахт" со счетом 3:0. Первую встречу также выиграли неаполитанцы - 2:0.

"Реал" и "Ливерпуль" встречались в Лиге чемпионов в десятый раз, испанский клуб одержал шесть побед, английский - две, еще две игры завершились вничью. Дважды команды играли в финале турнира, в прошлом году "Реал" выиграл со счетом 1:0, в 2018 году - 3:1. "Ливерпуль" обыграл "Реал" со счетом 1:0 в финале Кубка европейских чемпионов в 1981 году. "Реал" является рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов, клуб суммарно выиграл 14 титулов. "Ливерпуль" завоевал шесть трофеев и делит третье место по этому показателю с германской "Баварией".

Ранее в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли английские "Челси" и "Манчестер Сити", итальянские "Милан" и "Интер", германская "Бавария" и португальская "Бенфика". Жеребьевка этой стадии пройдет 17 марта, первые матчи состоятся 11 и 12 апреля, ответные - 18 и 19 апреля. В сезоне-2022/23 российские клубы не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от 2 мая 2022 года. Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

Также в среду определился первый четвертьфиналист Лиги конференций. Им стал бельгийский "Гент", разгромивший в ответном матче 1/8 финала турецкий "Истанбул Башакшехир" со счетом 4:1 (первый матч - 1:1). Нигерийский нападающий "Гента" Гифт Орбан стал автором самого быстрого хет-трика в еврокубках, забив три гола за 3 минуты и 25 секунд. 20-летний форвард отличился на 31-й, 32-й и 34-й минутах.