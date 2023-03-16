Овечкин забросил 817-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, до рекорда Гретцки - 77 голов

Российский нападающий "Вашингтона" был признан первой звездой матча против "Баффало"

ТАСС, 16 марта. "Вашингтон" со счетом 5:4 после серии буллитов обыграл "Баффало" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на четверг.

В составе победителей шайбы забросили Ти Джей Оши (11-я минута), Евгений Кузнецов (42), Александр Овечкин (51), Том Уилсон (59). У "Баффало" отличились Илья Любушкин (5), Джон-Джейсон Петерка (9), Тайсон Джост (19) и Земгус Гиргенсонс (46). Овечкин также отметился результативной передачей, голевой пас на счету его одноклубника защитника Александра Алексеева.

Овечкин забросил 817-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и был первой звездой матча. Он занимает второе место в списке лучших снайперов лиги, уступая только канадцу Уэйну Гретцки (894). В текущем сезоне Овечкин набрал 64 очка (37 шайб + 27 передач) в 63 играх. Кузнецов забросил 12-ю шайбу в текущем сезоне, россиянин также реализовал буллит в послематчевой серии. Любушкин забросил вторую шайбу в текущем сезоне, также на счету игрока 11 голевых передач после 53 игр.

"Вашингтон" занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 73 очка после 69 игр. "Баффало" идет пятым в Атлантическом дивизионе, у команды 72 очка после 67 встреч. В следующем матче "Вашингтон" дома сыграет с "Сент-Луисом" 18 марта, "Баффало" в этот же день на выезде встретится с "Филадельфией".

В другом матче игрового дня "Колорадо" на выезде со счетом 2:1 после серии буллитов победил "Торонто". Ворота обеих команд защищали российские вратари: Александр Георгиев, выступающий за "Колорадо", отразил 17 бросков из 18, Илья Самсонов из "Торонто" - 28 из 29. Георгиева признали первой звездой встречи, Самсонова - второй.