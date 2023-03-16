Нападающий "Сент-Луиса" Бучневич оформил второй хет-трик в карьере в НХЛ

Команда российского форварда в ночь на четверг со счетом 5:8 уступила "Миннесоте"

ТАСС, 16 марта. "Миннесота" в гостях со счетом 8:5 обыграла "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на четверг.

В составе победителей шайбы забросили Джоэль Эрикссон (13-я минута), Йон Клингберг (25), Оскар Сундквист (27), Мэйсон Шоу (27), Райан Хартман (33, 49), Алекс Голигоски (34), Райан Ривз (43). У "Сент-Луиса" три шайбы забросил российский нападающий Павел Бучневич (5, 32, 55), дважды отличился Якуб Врана (15, 18).

Бучневич был признан второй звездой матча. 27-летний нападающий в текущем сезоне забросил 23 шайбы и отдал 38 результативных передач в 52 матчах. Россиянин второй раз оформил хет-трик в НХЛ, впервые он забросил три шайбы в матче против "Нью-Джерси" 17 апреля 2021 года, когда выступал за "Нью-Йорк Рейнджерс".

В турнирной таблице Центрального дивизиона "Миннесота" с 86 очками в 68 играх занимает второе место, "Сент-Луис" с 63 очками после 67 встреч - шестое. В следующем матче "Миннесота" примет "Бостон" 18 марта, "Сент-Луис" в этот же день на выезде сыграет с "Вашингтоном".

В другом матче игрового дня "Нью-Йорк Айлендерс" на выезде со счетом 6:3 победил "Анахайм". Российский вратарь гостей Илья Сорокин отразил 20 из 23 бросков.