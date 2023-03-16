"Автомобилист" достиг договоренности о подписании контракта с главным тренером Заварухиным

Срок контракта составляет два года, рассказал Максим Рябков

ТАСС, 16 марта. Екатеринбургский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" и главный тренер команды Николай Заварухин достигли договоренности о подписании нового контракта. Об этом журналистам в четверг сообщил директор "Автомобилиста" Максим Рябков.

"У нас достигнута договоренность о подписании контракта с Николаем Николаевичем [Заварухиным] еще на два года", - сказал Рябков.

Заварухину 47 лет, он занимает пост главного тренера "Автомобилиста" с 2021 года. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2022/23 екатеринбургская команда заняла четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф КХЛ "Автомобилист" в серии до четырех побед уступил магнитогорскому "Металлургу" 3-4. Заварухин работал в тренерском штабе "Автомобилиста" с 2017 по 2019 год и в 2021 году, также в КХЛ Заварухин работал в новосибирской "Сибири" (2019-2021).

В период игровой карьеры Заварухин выступал за уфимский "Салават Юлаев" (1993-1996, 1997-1999, 2001-2004, 2005-2008), московский ЦСКА (1996-1997), казанский "Ак Барс" (1999-2000), тольяттинскую "Ладу" (2000-2001) и магнитогоркий "Металлург" (2004-2005, 2008-2009). В 2008 году вместе с "Салаватом Юлаевым" он стал победителем последнего розыгрыша Суперлиги.