Тарпищев удивился решению WTA вынести Потаповой предупреждение за футболку "Спартака"

Сообщалось, что WTA посчитала решение теннисистки выйти на корт в футболке "Спартака" неприемлемым и неуместным

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев удивлен решению Женской теннисной ассоциации (WTA) вынести предупреждение россиянке Анастасии Потаповой за выход на матч с американкой Джессикой Пегулой в футболке московского футбольного клуба "Спартак". Об этом Тарпищев рассказал ТАСС в четверг.

"Это не герб, не флаг, а футбольный клуб же. Я не слышал, что нельзя выходить [в майке клуба]. Но раз WTA не нравится, пусть другую футболку наденет в следующий раз. Ничего страшного", - сказал Тарпищев.

12 марта Потапова вышла на матч третьего круга турнира в американском Индиан-Уэллсе против Пегулы в футболке "Спартака". 15 марта журналист британской газеты The Independent Джеймс Грей в своем Twitter сообщил, что WTA вынесла россиянке предупреждение и посчитала решение Потаповой надеть футболку "Спартака" неприемлемым и неуместным.

Выход россиянки в футболке "Спартака" перед матчем был массово раскритикован западными болельщиками, а также первой ракеткой мира представительницей Польши Игой Свёнтек. В январе 2023 года белоруска Виктория Азаренко вышла на четверьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии против Пегулы в футболке французского клуба ПСЖ.