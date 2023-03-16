Суд отложил на апрель заседание по иску Газизова к Федуну на 399 млн рублей

Заседание пройдет 7 апреля

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы отложил на 7 апреля рассмотрение дела по иску бывшего генерального директора московского футбольного клуба "Спартак" Шамиля Газизова к бывшему владельцу красно-белых Леониду Федуну. Об этом ТАСС в четверг сообщила юрист "Спартака" Елена Чачуа.

"Отложили в третий раз, заседание пройдет 7 апреля, - сказала Чачуа. - В первый раз они уточнили свои требования, просили отложить дело в связи с тем, чтобы были уточнены требования, это было забавно, потому что только другая сторона может просить в этом случае. В прошлый раз они просили процедуру медиации, отложили, хотя и тогда сказали, что нет точек соприкосновения".

"В этот раз заявили ходатайство об отложении для примирительных процедур, хотя наш доверитель [Леонид Федун] считает, что ничего не должен по этому иску и что в этом иске нужно отказывать. С нашей точки зрения, это затягивание дела. Забавно то, что мы ни разу еще не выступили, потому что в третий раз рассмотрение откладывается по ходатайству истца", - добавила Чачуа.

В конце сентября 2022 года Газизов подал иск к Федуну на сумму 365 млн рублей. В середине октября Октябрьский суд Уфы передал дело по этому иску в Хорошевский суд Москвы. После заседания 30 января юрист "Спартака" Татьяна Завьялова сообщила ТАСС, что сторона Газизова попросила суд увеличить сумму взысканий с 365 млн до 399 млн рублей.

Газизов занимал должность генерального директора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год он работал на этой же должности в "Уфе". В марте 2021 года Газизов вернулся к работе генеральным директором в клубе из столицы Башкирии.