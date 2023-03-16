ФИФА приостановила членство федераций футбола Зимбабве и Шри-Ланки

Причиной приостановки называется вмешательство правительств в деятельность организаций

ТАСС, 16 марта. Международная федерация футбола (ФИФА) продлила приостановку членства Федерации футбола Зимбабве в организации. Голосование прошло в четверг на 73-м конгрессе ФИФА в столице Руанды Кигали.

За продление санкций проголосовали 199 членов конгресса, против - 1. Членство Федерации футбола Зимбабве впервые было приостановлено в 2022 году, причиной стало вмешательство правительственных организаций в деятельность федерации.

Также конгресс ФИФА проголосовал за приостановку членства Федерации футбола Шри-Ланки. 197 делегатов выступили за приостановку членства организации, 1 - против. Причиной приостановки также называется вмешательство правительства Шри-Ланки в деятельность футбольной федерации страны.