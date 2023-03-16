Инфантино заявил, что резервы ФИФА составляют почти $4 млрд

За семь лет инвестиции в ФИФА были увеличены в семь раз, рассказал глава организации

ТАСС, 16 марта. Резервы Международной федерации футбола (ФИФА) составляют почти $4 млрд, что позволит организации больше тратить на развитие футбола. Об этом во время 73-го конгресса ФИФА в четверг заявил президент организации Джанни Инфантино.

"Резервы ФИФА, когда я пришел, составляли 1 млрд долларов США. Сейчас - почти 4 млрд, - сказал Инфантино. - Это значит, что мы можем тратить на развитие футбола больше".

"За семь лет мы увеличили инвестиции в семь раз. Каждый доллар, который будет инвестирован в проекты и ассоциации, будет подвергнут аудиту. Деньги не должны расходоваться впустую", - добавил Инфантино.

Заседание конгресса проходит в столице Руанды Кигали. В повестку входят выборы президента организации на срок с 2023 по 2027 год. Инфантино является единственным кандидатом.

\Инфантино 53 года, он руководит ФИФА с февраля 2016 года, когда он был избран на внеочередном конгрессе, сменив соотечественника Йозефа Блаттера. Инфантино с 2000 по 2016 год работал в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на протяжении семи последних лет своей деятельности в этой организации он занимал пост генерального секретаря УЕФА.