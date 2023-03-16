16 марта, 09:10
Футбол в России

"Крылья Советов" начали сбор информации для помощи с получением Гарре гражданства РФ

Аргентинец выступает за самарский клуб с января

ТАСС, 16 марта. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" начал сбор информации для содействия аргентинскому нападающему команды Бенхамину Гарре в вопросах получения гражданства Российской Федерации. Об этом "Спорт-Экспрессу" в четверг рассказал спортивный директор самарского клуба Сергей Корниленко.

"Разговор действительно был, Гарре сказал, что он не против получить российский паспорт. На данный момент мы узнаем, насколько это возможно, и будем стараться сделать все оперативно. Идет сбор информации, а что будет дальше - посмотрим", - сказал Корниленко.

Гарре 22 года, за самарский клуб он выступает с января и в текущем сезоне провел за команду пять матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Он является внуком победителя чемпионата мира 1986 года Оскара Гарре, который выступал на позиции защитника. 

Теги:
Российский футбол
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