СМИ: "Интернасьонал" подаст жалобу в ФИФА из-за перехода Юри Алберто в "Коринтианс"

"Интернасьонал", за который выступал Алберто до перехода в "Зенит", планирует получить 10% суммы сделки за трансфер бразильца в "Коринтианс"

ТАСС, 16 марта. Бразильский футбольный клуб "Интернасьонал" планирует направить жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на переход нападающего Юри Алберто из петербургского "Зенита" в бразильский "Коринтианс". Об этом в четверг сообщает бразильский портал Globo Esporte.

"Интернасьонал", за который выступал Алберто до перехода в "Зенит", планирует получить 10% суммы сделки за переход бразильца в "Коринтианс". Алберто выступал за "Коринтианс" с 29 июня 2022 года на правах аренды, а 10 января 2023 года подписал полноценный контракт. По условиям соглашения, в "Зенит" на правах обмена перешли защитник Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос. Как сообщает портал, соглашение "Интернасьонала" и "Зенита" предполагало выплату 10% от суммы трансфера игрока из петербургского клуба и предусматривало в том числе опцию обмена.

Алберто 21 год, он перешел в "Зенит" из "Интернасьонала" 30 января 2022 года, подписав контракт на пять лет. В составе российского клуба форвард провел 15 матчей, забив 6 голов и отдав 4 результативные передачи.