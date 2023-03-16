Хабиров: "Салават Юлаев" должен извлечь уроки из ошибок, допущенных в плей-офф КХЛ

Радий Хабиров поблагодарил команду за регулярный чемпионат КХЛ, по итогам которого "Салават Юлаев" занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции

УФА, 16 марта. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Салават Юлаев", который проиграл в первом раунде плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмиралу", должен извлечь уроки из ошибок и двигаться дальше. Такое мнение в четверг в своем телеграм-канале высказал глава Башкирии Радий Хабиров.

"Плей-офф был, конечно, неудачным. Болельщики ждали другой результат. Надо извлечь уроки из ошибок и двигаться дальше. Как и все башкортостанцы, верю в нашу команду", - написал Хабиров.

Встреча Хабирова с представителями клуба прошла в Доме правительства республики, на ней присутствовали главный тренер команды Виктор Козлов, тренер Николай Цулыгин, гендиректор Ринат Баширов, хоккеисты Григорий Панин, Даниил Алалыкин и Алексей Пустозеров.

При этом он поблагодарил команду за регулярный чемпионат, по итогам которого "Салават Юлаев" занял второе место в Восточной конференции. "После ухода легионеров, ряда опытных игроков в команде стали играть 10 воспитанников уфимского клуба. На мой взгляд, главным итогом этого сезона было то, что "юлаевцы" побеждали именитые команды, 20-летние парни дали бой взрослым опытным игрокам. В накале этого сезона начал формироваться новый "Салават Юлаев", - считает глава республики.