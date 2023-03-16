Вице-чемпионка Олимпийских игр конькобежка Фаткулина не планирует завершать карьеру

Спортсменка рассказала, что летом приступит к тренировкам

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2014 года по конькобежному спорту Ольга Фаткулина летом приступит к тренировкам, чтобы выступить на зимней Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов в начале 2024 года. Об этом она рассказала ТАСС в четверг.

"Я обязательно вернусь, ведь в Челябинске будет Спартакиада, в которой буду участвовать. У меня все замечательно, летом я приступлю к моим специфическим тренировкам конькобежца", - сказала Фаткулина.

5 сентября Фаткулина рассказала ТАСС, что пропустит сезон-2022/23, на это решение повлияло отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

Фаткулиной 33 года, она является серебряным призером Олимпиады в Сочи на дистанции 500 м, а также трехкратной чемпионкой Европы, чемпионкой мира. На Играх в Пекине спортсменка заняла 10-е место на дистанции 500 м и стала 13-й на дистанции 1 000 м. Конькобежка вместе с хоккеистом Вадимом Шипачевым была знаменосцем команды Олимпийского комитета России на церемонии открытия Игр 2022 года.