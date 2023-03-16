Гуляев сообщил, что конькобежец Кулижников готовится к следующему сезону

Спортсмен принял решение пропустить сезон-2022/23

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Многократный чемпион мира по конькобежному спорту спринтер Павел Кулижников не потерял мотивации соревноваться и планирует продолжить карьеру в следующем сезоне. Об этом ТАСС в четверг сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

"Павел Кулижников активно готовится к следующему сезону. Он сказал, что еще себя покажет", - сообщил Гуляев.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине на дистанции 1 000 м Кулижников занял 11-е место. Конькобежец принял решение пропустить сезон-2022/23.

Глава Союза конькобежцев России отметил, что пропускавшая сезон-2022/23 шорт-трекистка Софья Просвирнова также намерена продолжить выступать. "Софья Просвирнова вышла замуж, взяла перерыв, но заканчивать не собирается", - добавил он.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации до дальнейшего уведомления. Отстранение распространяется на соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.