Судья матча "Зенит" - "Динамо" временно не будет получать назначения на игры РПЛ

Евгений Кукуляк получил очень низкую итоговую оценку, рассказал руководитель судейского комитета РФС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Главный арбитр матча Фонбет - Кубка России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Динамо" Евгений Кукуляк временно не сможет претендовать на назначения на игры Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС в четверг заявил руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

"Что касается Евгения Кукуляка, то у него очень низкая итоговая оценка, соответственно он опускается вниз рейтинга и не сможет претендовать на назначения какое-то время. После паузы он сможет возобновить работу, но сначала в Первой лиге", - сказал Каманцев.

"Динамо" 15 марта обыграло "Зенит" (1:1, 5:4 - по пенальти) в матче второго этапа 1/4 финала "плей-офф пути регионов" Кубка России. Во втором тайме Евгений Кукуляк не назначил пенальти за удар по ноге нападающего "Динамо" Константина Тюкавина игроком "Зенита" Клаудиньо. 16 марта РФС признал это решение арбитра ошибочным.