16 марта, 11:23
Бокс

Рой Джонс заявил, что его боксерский бой против Федора Емельяненко не состоится

Рой Джонс заявил, что его боксерский бой против Федора Емельяненко не состоится
Рой Джонс - младший
© Донат Сорокин/ ТАСС

Федор Емельяненко в феврале завершил карьеру

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Боксерский бой между Роем Джонсом - младшим и Федором Емельяненко не состоится, переговоры о нем не ведутся. Об этом Джонс в четверг сообщил ТАСС.

"Мы обсуждали этот бой, были и определенные переговоры на начальной стадии. Но сейчас переговоров нет, этого боя не будет", - сказал Джонс.

Ранее Джонс и Емельяненко неоднократно говорили о возможности проведения подобного поединка.

Емельяненко завершил карьеру в начале февраля после поражения от Райана Бейдера на турнире Bellator. 

Теги:
Бокс
© Информационное агентство ТАСС
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