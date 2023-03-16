Рой Джонс заявил, что его боксерский бой против Федора Емельяненко не состоится

Федор Емельяненко в феврале завершил карьеру

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Боксерский бой между Роем Джонсом - младшим и Федором Емельяненко не состоится, переговоры о нем не ведутся. Об этом Джонс в четверг сообщил ТАСС.

"Мы обсуждали этот бой, были и определенные переговоры на начальной стадии. Но сейчас переговоров нет, этого боя не будет", - сказал Джонс.

Ранее Джонс и Емельяненко неоднократно говорили о возможности проведения подобного поединка.

Емельяненко завершил карьеру в начале февраля после поражения от Райана Бейдера на турнире Bellator.