Матыцин заявил, что Индия заинтересована в развитии отношений с РФ по всем видам спорта

Министр подчеркнул, что российская сторона выступает за развитие диалога по всем направлениям, которые представляют взаимный интерес

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 марта. /ТАСС/. Индия заинтересована в развитии отношений с Россией по всем видам спорта, в том числе по футболу, легкой атлетике, фигурному катанию и плаванию. Об этом заявил журналистам в четверг министр спорта РФ Олег Матыцин, подводя итоги переговоров в ходе визита в Нью-Дели.

"Индийские партнеры заинтересованы развивать отношения во всех видах спорта, - рассказал Матыцин. - Мы выступаем за развитие диалога по всем направлениям, которые представляют взаимный интерес, будь то профессиональный спорт, университетский спорт, футбол, шахматы, крикет".

По его словам, Индия, в частности, "заинтересована в развитии футбола - проведении соревнований, подготовке кадров, также [в развитии] легкой атлетики, фигурного катания, плавания". "Пока речь идет о проведении совместных сборов и приглашении к участию в соревнованиях, которые будут проводиться в России. Но мы с удовольствием, если будет приглашение с индийской стороны, готовы сюда приезжать и делиться опытом", - добавил министр спорта РФ.