Матыцин надеется, что решение IBA по сборной России станет примером для других федераций

Российские и белорусские спортсмены выступают на соревнованиях Международной боксерской ассоциации с национальным флагом и гимном

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 марта. /ТАСС/. Минспорт РФ рассчитывает на то, что решение Международной боксерской ассоциации (IBA) разрешить сборной России выступать на чемпионате мира по боксу среди женщин в Нью-Дели с национальным флагом и гимном станет примером для других международных спортивных федераций. Об этом журналистам в четверг заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Могу выразить надежду и пожелание, чтобы так и было. Решение принимают международные федерации. Конечно, пример Международной федерации бокса, отстаивающей принципы равноправия, очень позитивный, очень смелый", - отметил Матыцин.

"Насколько пойдут на этот шаг другие федерации, сложно сказать. Хотя бы первый шаг, который они должны сделать, - это прекратить не допускать спортсменов до участия в соревнованиях", - сказал Матыцин.

Он напомнил, что в конце марта состоится заседание Международного олимпийского комитета (МОК), на котором будут высказаны более конкретные рекомендации по участию российских спортсменов в нейтральном статусе. "После этого, может быть, федерации более смело начнут шагать", - добавил Матыцин.

Церемония открытия чемпионата мира по боксу среди женщин прошла 15 марта в Нью-Дели. Российские и белорусские спортсменки принимают полноценное участие в соревнованиях с национальным флагом и гимном. Несколько национальных федераций из-за этого заявили о бойкоте чемпионата. Турнир завершится 26 марта.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 4 марта IBA запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации. 5 октября IBA отменила решение об отстранении российских и белорусских боксеров, спортсменам разрешено выступать на международной арене под национальными флагами и с гимнами стран.