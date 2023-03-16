Олимпийская чемпионка штангистка Сливенко не возобновит карьеру после дисквалификации

Оксана Сливенко была дисквалифицирована на два года до 28 февраля 2023 года

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2008 года по тяжелой атлетике в весовой категории до 69 кг Оксана Сливенко не вернется в спорт после завершения дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом спортсменка сообщила ТАСС в четверг.

"Я не планирую возобновлять карьеру в тяжелой атлетике", - сказала Сливенко.

Сливенко была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил на основании базы данных московской лаборатории (LIMS) до 28 февраля 2023 года.

Сливенко 36 лет. Она также является трехкратной чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы.